В Армении обнаружили мертвой чеченку Айшат Баймурадову

Девушка вышла из дома 15 октября и не вернулась

Айшат Баймурадова © Полиция Армении

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Чеченка Айшат Баймурадова, пропавшая в Ереване несколько дней назад, найдена мертвой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Армении.

"19 октября в центр оперативного управления полиции МВД позвонил гражданин и сообщил об обнаружении тела женщины в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване. Оперативные группы полиции МВД выехали на указанное место. Выяснилось, что найденное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября", - говорится в сообщении пресс-службы полиции МВД Армении.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего назначены экспертизы, выясняются обстоятельства.

Ранее в пресс-службе МВД Армении сообщили, что 17 октября в полицию поступило заявление о пропаже Баймурадовой. Девушка 15 октября вышла из дома и не вернулась.