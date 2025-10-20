Приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова оставили без изменений

Концертного директора в апреле признали виновным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений заочный приговор бывшему концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, который в апреле был признан виновным в убийстве артиста и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года. Жалоба защитника, который просил отменить приговор и оправдать осужденного, оставлена без удовлетворения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила: приговор Петроградского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Шляфмана Валерия Михайловича оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Моргунова - без удовлетворения", - сказала председательствующая судья Ольга Азовцева, оглашая резолютивную часть решения.