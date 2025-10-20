В Поморье экс-директора учреждения культуры обвиняют в превышении полномочий

На имущество обвиняемого на сумму более 26 млн рублей наложили арест

АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший директор учреждения культуры в Северодвинске Архангельской области обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Его действия повлекли экономически необоснованные затраты учреждения на сумму более 26 млн рублей.

"Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального автономного учреждения культуры, обвиняемого по п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с причинением тяжких последствий, из корыстной и иной личной заинтересованности)", - указано в сообщении.

Следствием установлено, что в 2011-2023 годах обвиняемый по завышенной стоимости заключил и пролонгировал договоры аренды кинооборудования у коммерческой организации, в которой он являлся единственным учредителем.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области, расследовалось СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 26 млн рублей.