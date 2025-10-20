Директора унитарного предприятия под Калининградом арестовали за хищение

По версии следствия, обвиняемый незаконно получил и растратил денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по ходатайству следствия директору унитарного предприятия в городе Нестерове Калининградской области, обвиняемому в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК России по региону в своем телеграм-канале.

"Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении 52-летнего директора одного из унитарных предприятий города Нестерова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора унитарного предприятия, в период с декабря 2022 года по июнь 2025 года заключил фиктивный трудовой договор со знакомой ему женщиной. С целью получения ею трудового стажа, она была трудоустроена заведующей складом. Также с ней были заключены договоры гражданско-правового характера, предусматривающие составление отчетности и исполнение обязанностей диспетчера. Оплата за работы, якобы осуществляемые женщиной, производилась другой сотруднице предприятия, которая затем перечисляла их обвиняемому. Установлено, что таким образом директор незаконно получил и растратил из бюджета унитарного предприятия денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Гусевский". Мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.