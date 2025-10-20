На Пхангане за неделю задержали 19 россиян

Они нарушили иммиграционное и трудовое законодательство

БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала 19 россиян в течение последней недели на курортном острове Пханган в связи с нарушением иммиграционного и трудового законодательства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в местном отделении полиции.

"За последнюю неделю сотрудники иммиграционной и туристической полиции задержали 19 россиян. Среди них есть те, кто нарушил иммиграционные правила, просрочил визы, а также те, кого подозревают в ведении трудовой деятельности без соответствующего разрешения", - сказал собеседник агентства.

В туристической полиции в свою очередь заявили, что в одном из эпизодов 19 октября таиландские правоохранители на Пхангане задержали 37-летнего россиянина, которого подозревают в незаконной сдаче в аренду транспортных средств и в хранении наркотических средств.

Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом или депортацией из страны с последующим запретом на въезд. Некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных подданных. Так, иностранцам строго запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Нарушение иммиграционных правил страны также влечет за собой штраф, а в случае длительного пребывания в стране без действующей визы может грозить депортация.