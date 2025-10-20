Тимуру Иванову продлили арест на три месяца

Заседание прошло в закрытом для СМИ и публики режиме

Редакция сайта ТАСС

Тимур Иванов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский городской суд до конца января следующего года продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рамках расследования уголовного дела о получении им двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зал суда, защита обжалует продление стражи Иванову.

Читайте также

Что известно о приговоре бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

"Ходатайство следственного органа удовлетворить, продлить срок стражи в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича еще на три месяца, то есть до 23 января 2026 года", - огласила постановление судья.

Заседание прошло в закрытом для СМИ и публики режиме. Мосгорсуд позднее рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении признавшего вину бизнесмена Александра Фомина и заключившего сделку со следствием о сотрудничестве предпринимателя Сергея Бородина.

Кроме того, как стало известно перед просьбой следователя о закрытии судебного процесса, Тимур Иванов, а также другие фигуранты и их адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами дела, суд приобщил соответствующие графики.

Как сообщалось ранее, следствие по делу экс-замминистра завершено, а бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которому расширили обвинение в получении взяток и незаконном обороте оружия, не признал вину ни по одному из пунктов вмененного ему обвинения. Защита Иванова заявляла ТАСС, что намерена приступить к ознакомлению с материалами, чтобы впоследствии доказать в суде его невиновность.

В окончательной редакции Иванову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).