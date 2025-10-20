В Москве мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

Сергей Астахов убил своего соседа и его знакомого

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению мужчину, признанного виновным в убийстве двух соседей и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух лиц и покушение на убийство. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Сергея Астахова. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 16 июня 2024 года Астахов в съемной квартире на улице Бутлерова нанес соседу не менее 17 колото-резаных ранений в области шеи и груди, от которых мужчина скончался на месте. После этого Астахов поднялся в квартиру соседей, где находились трое знакомых убитого, и нанес множественные колото-резаные ранения еще троим потерпевшим. Один из потерпевших впоследствии скончался, а здоровью еще двоих причинен вред различной степени тяжести.