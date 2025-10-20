В Москве задержали мужчину за кражу утерянного пакета с 1,6 млн рублей

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Москве/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 62-летнего мужчину, который украл утерянный пакет с 1,6 млн рублей, ему грозит до 10 лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Новослободской улице. У мужчины из кармана куртки выпал пакет с деньгами в иностранной валюте на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Уже дома мужчина обнаружил, что пакет утерян. Самостоятельные поиски оказались безрезультатными, и он обратился за помощью в полицию.

В пресс службе отделения сообщили, что в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта. Подозреваемым оказался 62-летний мужчина, проживающий в Москве. В ходе следствия выяснилось, что следуя за потерпевшим, обвиняемый нашел на тротурае пакет с деньгами и решил присвоить его себе.

Заведено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Для фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В ГУ МВД отметили, если человек обнаружил чужое имущество, в том числе деньги, не сообщил об этом в полицию или органы местного самоуправления, а затем присвоил найденное, то такие действия расцениваются как кража.