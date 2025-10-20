В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Ранения получили мужчина и женщина

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Ольшана в Харьковской области при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате пострадали мужчина и женщина, которые передвигались на велосипедах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"В селе Ольшана в результате атаки украинского FPV-дрона ранены два человека. Мужчина и женщина двигались на велосипедах по населенному пункту, и в какой-то момент их атаковал украинский БПЛА", - написал Ганчев.

Он добавил, что на помощь пострадавшим прибыли военнослужащие российской армии. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.