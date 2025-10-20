В Праге произошел второй за 10 дней блэкаут

Без электричества остался центр чешской столицы

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 20 октября. /ТАСС/. Второй за последние 10 дней блэкаут произошел в Праге. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Без электричества остался центр чешской столицы. Примерно на 20 минут были обесточены районы Nové Město и Vinohrady. Отключение электричества произошло около 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Причиной сбоя стала авария на подстанции энергетической системы столицы.

10 октября центр Праги также был обесточен из-за аварии на той же электроподстанции. На время блэкаута, как и в прошлый раз, было приостановлено движение трамваев по центральным улицам столицы.