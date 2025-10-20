В Казани по делу о покушении на жену бизнесмена арестовали ее свекра

Предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани по делу о покушении на жену бизнесмена Ивана Шевырева арестовал его отца - заместителя директора фирмы "Волга-автодор" Станислава Шевырева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Шевырева Станислава меру пресечения в виде заключения под стражу <…> сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 14 декабря 2025 года", - сказала судья.

По данным следствия, 14 октября мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, были задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения. Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья Рифат Султанов. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан.

Ранее суд арестовал одного из подозреваемых в организации нападении на женщину - Бурихона Хамидова. Мера пресечения в виде заключения под стражу также избрана в отношении руководителя службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрея Черкасина, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Рифата Султанова экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО. Хамидов, Галлямов и Султанов признали вину в совершении преступления. Суд также продлил на 72 часа срок задержания под стражей Шевыреву.