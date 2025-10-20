Для участников неонацистской группировки "Медведи SS" запросили сроки до 24 лет

На скамье подсудимых находятся трое из девяти участников нацбатальона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить девяти участникам нацгруппировки "Медведи SS" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) сроки от 17 до 24 лет лишения свободы в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

На скамье подсудимых трое из девяти участников нацбатальона "Медведи SS", информацию о местонахождении остальных подсудимых суд не разглашает.

"По совокупности преступлений окончательное наказание назначить с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сказал прокурор, запросив для девяти подсудимых сроки от 17 до 24 лет.