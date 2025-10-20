Главу Одесского областного совета и его жену обвинили в сокрытии доходов

Издание "Общественное. Новости" уточняет, что речь идет о Григории и Юлии Диденко

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене депутату Верховной рады Юлии Диденко в сокрытии доходов.

"НАБУ и САП предъявили обвинения председателю областного совета и его супруге, народному депутату Украины IX созыва в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении на сайте НАБУ. При этом не указывается название региона, а также имена обвиняемых. В то же время издание "Общественное. Новости" уточняет, что речь идет именно о Григории и Юлии Диденко.

По информации бюро, в ежегодных декларациях за 2021-2023 годы должностные лица не задекларировали имущество более чем на 8 млн гривен (более $191 тыс.). Кроме этого, в 2021-2024 годах супруги приобрели имущество почти на 5 млн гривен (около $119 тыс.) без подтвержденных источников дохода.

14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства на том основании, что ранее в СМИ появлялась информация о вероятном наличии у одесского градоначальника гражданства РФ. Сам Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ и заявил, что будет оспаривать решение Зеленского.

В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Зеленский тем самым дал четкий сигнал местному самоуправлению и начал зачищать власть на местах, делая ее полностью подконтрольной.