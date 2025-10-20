Курская корпорация развития находится в стадии ликвидации

Назначена ликвидационная комиссия

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Курской области в настоящее время находится в стадии ликвидации, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходит заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителей корпорации о хищении при строительстве фортификационных сооружений.

"В настоящее время в корпорации назначена ликвидационная комиссия. <..> Находится в стадии добровольной ликвидации", - сказала представитель Корпорации развития Курской области по доверенности Косенова Оксана.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.