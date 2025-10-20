Суд по делу экс-руководства курской корпорации развития отложили

Слушание пройдет 22 октября

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, возбужденного в отношении экс-руководителей Корпорации развития Курской области, отложено на 22 октября в связи с подготовкой потерпевшей стороны к допросу, сообщает корреспондент ТАСС.

"Представить представителю потерпевшей [стороны] дополнительное время для подготовки к допросу. В связи с чем отложить слушание дела на 22 октября 2025 года в 15:00", - сказала судья.

Фигурантами уголовного дела являются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с КТК Сервис договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.