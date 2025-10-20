Антикоррупционный комитет подаст ходатайство в суд для ареста мэра Гюмри

Вардан Гукасян обвиняется во взяточничестве

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Армении подаст ходатайство в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения в отношении задержанного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, который обвиняется во взяточничестве. Об этом заявил в беседе с журналистами его адвокат Арамаис Айрапетян.

"Скорее всего, будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста", - сказал он.

Вардан Гукасян доставлен в Ереван, он находится в здании Антикоррупционного комитета. Недавно сюда также прибыла машина скорой помощи. По мнению адвоката, по всей вероятности, врачи прибыли для оказания Гукасяну помощи, поскольку "он с утра не принимал необходимые лекарства". "Вардан Гукасян отрицает выдвинутые против него обвинения", - добавил он.

Утром 20 октября сотни сотрудников правоохранительных органов прибыли к зданию мэрии Гюмри, чтобы задержать мэра Вардана Гукасяна. В течение нескольких часов местные жители и сотрудники мэрии пытались воспрепятствовать им в проведении акции, однако полиции удалось силой разогнать толпу, собравшуюся у здания, и вывести Гукасяна из здания. Также были задержаны около двух десятков жителей Гюмри, которых обвинили в "невыполнении законного требования полиции".

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который указывал на необходимость решения этого вопроса.