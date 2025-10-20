В Ставрополе два пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП

Они доставлены в больницу

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. В Ставрополе столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный микроавтобус. Пострадали два пассажира маршрутки, они доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

По данным инспекции, автомобиль Toyota при выезде с прилегающей территории на улицу Маяковского не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Lada, который по инерции продолжил движение и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом.

"В момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находилось восемь пассажиров, транспортное средство следовало по внутригородскому маршруту. В городскую больницу доставлены пассажиры маршрутного транспорта 77 и 68 лет", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей.