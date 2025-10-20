В Твери осудили членов ОПГ за хищение более 62 млн рублей

Фигуранты получили от 5 лет до 6,5 года колонии общего режима

ТВЕРЬ, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Твери назначил от 5 лет до 6,5 года колонии общего режима четверым жителям Москвы и Московской области, виновным в хищении более 62 млн рублей, выделенных Тверскому государственному университету (ТвГУ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. С учетом позиции государственного обвинения подсудимым назначено наказание от 5 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Москвы создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета ТвГУ на разработку технологии и создание промышленной площадки по производству биоразлагаемых полимеров для использования в медицинской промышленности. В период с 2015 по 2017 год участники организованной группы, используя подконтрольные им юридические лица, организовали победу на электронных аукционах на право заключения государственных контрактов на поставку в образовательное учреждение необходимого оборудования через общества, возглавляемые одним из соучастников преступления.

После заключения госконтрактов соучастники вместо декантерной центрифуги производства определенной фирмы стоимостью 10 млн рублей поставили бывший в употреблении сепаратор иной марки стоимостью 1,3 млн рублей с указанием на его корпусе заведомо недостоверных сведений о наименовании производителя, серийном номере и времени производства. "Одновременно в указанный период члены организованной группы осуществили поставку в образовательное учреждение города Твери оборудования, необходимого для производства биоразлагаемых полимеров и конечной продукции из них, по завышенным ценам, установленным посредством цепочек перепродаж такого оборудования через подконтрольные им организации", - пояснили в ведомстве.

Действиями организованной преступной группы причинен ущерб на общую сумму свыше 62 млн рублей. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, расследование уголовного дела представляло собой особую сложность в связи с завуалированностью этих преступлений под узкоспециализируемую научно-производственную деятельность и противодействием со стороны участников организованной группы путем выдвижения ими псевдонаучных версий, обосновывающих законность их действий.