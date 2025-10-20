Экс-глава курской корпорации развития не признал вину в хищении

Также он назвал представителя потерпевшей стороны некомпетентным

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Экс-руководитель Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, обвиняемый в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций в приграничье, заявил журналистам, что предъявленные ему обвинения не имеют под собой почвы.

Фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, являются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

"Я свою вину не признаю и признавать не собираюсь, потому что оно [обвинение] не имеет под собой почвы", - сказал Лукин.

Также он назвал представителя потерпевшей стороны некомпетентным. Потерпевшую сторону в данном судебном разбирательстве представляет Косенова Оксана, являющаяся начальником судебно-претензионного отдела АО "Корпорация развития Курской области".

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более чем 152 млн рублей.