В Перми начали рассматривать иск налоговой службы к Никите Белых

К экс-губернатору Кировской области зарегистрированы 10 исков

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми начал рассматривать иск межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Пермскому краю к бывшему губернатору Кировской области Никите Белых о взыскании неуплаченных налогов. Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

"Административный ответчик - Белых Никита Юрьевич, административный истец - Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю. О взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц (гл. 32 КАС РФ) - О взыскании налогов и сборов", - сообщается в картотеке.

Отмечается также, что исковое заявление было подано в суд 24 сентября 2025 года, первое заседание суда по делу прошло 20 октября. Как отмечает ряд местных СМИ, всего от МИФНС №21 России по Пермскому краю зарегистрированы 10 исков к экс-губернатору Кировской области. Налоговый орган требует от Белых возместить недоимку и пени на сумму более 216 тыс. рублей.

Также на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России отмечены шесть незавершенных исполнительных производств в отношении Белых. Самый большой долг по этим производствам - уголовный штраф по приговору о получении взятки в 2016 году на сумму более 48 млн рублей.

Дела в отношении Белых

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве, 28 июля того же года указом президента России Владимира Путина он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, назначив 8 лет колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по версии следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал и заявил, что не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала общества и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды. По второму эпизоду районный суд Белых оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.

14 ноября 2025 года Свердловский районный суд Перми также начнет рассмотрение по существу иска Никиты Белых к Министерству финансов РФ на сумму 10 млн рублей за моральный вред, нанесенный необоснованным уголовным преследован.