Более 80 подрядчиков курской корпорации развития не выполнили работы

В обвинительном заключении про это сказано вскользь, заявил адвокат Александр Щербаков

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Работы при строительстве оборонительных сооружений не выполнили свыше 80 подрядчиков Корпорации развития Курской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается уголовное дело в отношении экс-руководителей корпорации о хищении при возведении фортификаций.

"Изначально было 22 организации, потом - 32, затем - 61, потом 76, в итоге <...> 83 организации. Никто не смог сдать, потому что эту работу и не планировалось выполнить. Дело в том, что в этом обвинительном заключении про это сказано вскользь", - сказал один из адвокатов Александр Щербаков.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.