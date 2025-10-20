ТАСС: в Петербурге ученица выпала с четвертого этажа школы

Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. В Приморском районе Санкт-Петербурга 14-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа средней школы. Она госпитализирована с тяжелыми травмами. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Около 16 часов в школе №58 на проспекте Королева девочка выпала из окна четвертого этажа. В тяжелом состоянии ребенка доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу позднее уточнили, что отдел ведомства в Приморском районе города проводит процессуальную проверку по факту происшествия и сообщений о нем в социальных медиа.

ТАСС обратился за информацией об инциденте в районную администрацию и в правоохранительные органы, но их ответами на момент публикации не располагает. В школе корреспонденту агентства отказались комментировать произошедшее, повесив трубку.