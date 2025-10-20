В Саратовской области в ДТП пострадала мать 30 детей

Ирину Вервельскую планируют транспортировать в Уфу

САРАТОВ, 20 октября. /ТАСС/. Состояние матери 30 детей Ирины Вервельской из Благовещенска, попавшей в ДТП в Саратовской области, оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время ее планируют транспортировать в Уфу, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Саратовской области.

Ранее в Telegram-канале Mash Batash сообщили, что Вервельская, являющаяся матерью 30 детей, попала в ДТП в Саратовской области, когда на "Газели" везла гуманитарную помощь на СВО.

"[На данный момент находится] в состоянии средней степени тяжести. Планируют в ближайшее время транспортировать ее в Уфу", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о состоянии Вервельской после ДТП.

По информации главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, у Вахида Валиева и Ирины Вервельской из Благовещенска - 30 детей, трое из которых - родные, двое - усыновленные, 25 - приемные. Некоторые из них уже обзавелись своими семьями. В сентябре 2024 года сообщалось о том, что глава семьи, Вахид Валиев, ушел добровольцем в зону СВО. Двое его сыновей в тот момент уже принимали участие в спецоперации.