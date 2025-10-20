В Москве мужчина несколько раз ударил ножом росгвардейца

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на росгвардейца в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов злоумышленник напал на правоохранителя и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как отметили в пресс-службе, личность нападавшего установлена, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для его задержания.