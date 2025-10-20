Пропавшая челябинская туристка ушла в поход с неорганизованной группой

Женщина пропала 18 октября, добровольно отделившись от спутников

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Пропавшая в районе горы Большой Иремель челябинская туристка находилась в составе неорганизованной группы, собранной не через турфирму, по данным руководителя пресс-службы отряда "Лиза Алерт" Челябинской области Татьяна Кайзер.

"[Это была] неорганизованная группа, <...> в составе такой группы она туда пошла", - сказала она, пояснив, что группа могла быть собрана, например, через сообщество в соцсетях.

Туристка пропала 18 октября, добровольно отделившись от группы. Ее поиски осложняет сложная погодная обстановка - туман, снег и сильный ветер.

Гора Большой Иремель имеет высоту 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкортостана, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.