Суд отказался взыскать средства по иску челябинского экс-губернатора к Малахову

Иск о защите чести и достоинства на 120 млн рублей был подан в июне 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 млн рублей с создателей шоу "Малахов" и телеведущего Андрея Малахова по иску о защите чести и достоинства бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать", - сообщили в суде.

Иск о защите чести и достоинства на 120 млн рублей к создателям шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1" был подан в июне 2024 года.