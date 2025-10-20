В Костроме арестовали ранее судимого мужчину за попытку похитить ребенка

Подозреваемый подошел к мальчику, взял его за руку и предложил пройти с ним

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Костроме арестовал ранее судимого мужчину, подозреваемого в попытке похитить семилетнего мальчика на улице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Костромы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). <…> По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре возле одного из домов на улице Мичуринцев в Костроме подозреваемый подошел к мальчику, взял ребенка за руку, предложил пройти с ним. В ситуацию вмешался очевидец, после чего мужчина покинул место происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.