Верховный суд признал фиктивным брак погибшего на СВО

Его вдова не будет получать пособия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал фиктивным брак погибшего на СВО бойца по заявлению его матери. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде РФ.

"Жительница Магаданской области, чей сын погиб в ходе специальной военной операции, потребовала лишить вдову права на получение единовременного пособия. Суд установил, что жена военнослужащего, совершившая против него в 2017 году тяжкое преступление, злоупотребляла спиртным и вела асоциальный образ жизни. По словам Романны Каленных, сын неоднократно пытался, но так и не смог развестись из-за ошибки в заявлении о расторжении брака", - сообщили в суде.

В 2024 году суд признал требования матери законными, однако апелляционным и кассационным решениями ей было отказано в выплате пособия. Верховный суд счел доводы истицы обоснованными. Коллегия по гражданским делам Верховного суда признала брак погибшего участника СВО фиктивным и подтвердила право его матери на получение выплат.