В Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Ребенок погиб при пожаре из-за возгорания вещей в многоквартирном доме в Дзержинском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"20 октября в 18:00 [мск] поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. В одной из квартир многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Подразделения 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 18:19 [мск]. К сожалению, погиб ребенок 2021 года рождения", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. По данным областной прокуратуры, 4-летний мальчик погиб при пожаре на ул. Бурейской. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В следственном управлении СК РФ по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следователей, мальчик гостил у своей бабушки, которой в момент возгорания дома не было, она отлучилась на улицу.