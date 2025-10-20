Исполнявшую песни иноагентов ждет два суда по делам о дискредитации ВС

Диана Логинова пела песни иностранных агентов Монеточки и Noize MC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Полиция составила второй протокол о дискредитации действий Вооруженных сил России на студентку Диану Логинову, которая со своей музыкальной группой исполняла на улицах Санкт-Петербурга песни иностранных агентов Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Noize MC (Ивана Алексеева) и была оштрафована за несогласованное с администрацией города выступление. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщали о составлении в отношении девушки лишь одного протокола о дискредитации армии.

"В суды города из органов полиции к настоящему времени поступили два протокола на Логинову по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Один из них зарегистрировал и рассмотрит 28 октября Ленинский районный суд, в этом материале речь идет об исполнении фигуранткой песни иноагента Гырдымовой (Монеточки) "Ты солдат" на Сенной площади вечером 26 сентября. Второй протокол - об исполнении песни "Светлая полоса" иноагента Алексеева (Noize MC) у дома 2 по улице Восстания вечером 11 октября. Данный протокол был зарегистрирован в Дзержинском районном суде, но перенаправлен в Куйбышевский районный суд в соответствии с территориальной подсудностью", - рассказала Лебедева.

Как ранее сообщал ТАСС, 16 октября Дзержинский суд города арестовал Логинову на 13 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). На 13 и 12 суток соответственно были арестованы также двое музыкантов, которые аккомпанировали уличной певице - барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов.

Как установил суд, в вечернее время 11 октября молодые люди без согласования с городскими властями организовали музыкальное выступление у вестибюля станции метро "Площадь Восстания" с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. В суде и Логинова, и ее товарищи по ансамблю подтвердили, что исполняли песню в указанном месте, но, по их словам, не ставили целью затруднить передвижение людей, а место выступления выбрали "спонтанно".

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, поводом для внимания полиции послужили распространившиеся в сети и вызвавшие общественный резонанс видеозаписи выступлений Логиновой и ее группы на Сенной площади и Невском проспекте - на них десятки человек подпевали исполнителям песни иноагентов Монеточки и Noize MC - в частности, песню последнего "Кооператив "Лебединое озеро", которая в мае 2025 года была запрещена судом к распространению в России. Алексеев был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года, Гырдымова - в январе 2023-го. Как поясняли в Минюсте России, оба музыканта получали финансовую поддержку от иностранных источников, высказывались против СВО и в поддержку Украины. В настоящее время оба живут за границей.