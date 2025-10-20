Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии на сетях

Жителей призвали минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Энергодар остался без электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сети, специалисты работают над устранением аварии. В администрации города - спутника Запорожской АЭС призвали жителей минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи.

Ранее в администрации сообщали, что два микрорайона остались без света из-за отключения электроэнергии за пределами города.

"Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации. Обращаем внимание, что, как только появится электричество, необходимо сократить использование мощных электроприборов (обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники и другие)", - говорится в сообщении.

Скачки напряжения могут быть незаметны ввиду наличия дома стабилизаторов, но ситуация серьезная, подчеркнули в администрации.

Жителей также предупредили о том, что подключение и использование лифтов небезопасно.