На Кубани задержали мужчину, угрожавшего ножом детям у школы

Задержанного госпитализировали в специализированное медучреждение

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Неадекватного 48-летнего мужчину, который, имея при себе нож, угрожал детям возле школы в краснодарском Абинске, задержали, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Неадекватный мужчина, угрожавший детям, задержан в Абинске. Сегодня около 13:15 [мск] на ул. Тищенко возле школы неадекватный мужчина угрожал подросткам, при этом у него был нож. Об этом в полицию сообщила встревоженная учительница. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС и задержали 48-летнего жителя города Видный Московской области", - говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что мужчина три месяца находится в Абинске. Проводится проверка, нож изъят, а мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение. Уточняется, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления по ст. 213 УК РФ (хулиганство).