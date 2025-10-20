В двух районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:32
обновлено 20:52
ВОРОНЕЖ, 20 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Россошанского и Богучарского районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.
Позже Гусев сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Богучарского района.
В новость внесены изменения (23.45 мск) - добавлена информация об угрозе непосредственного удара БПЛА в Богучарском районе.