В двух районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Речь идет о Россошанском и Богучарском районах

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Россошанского и Богучарского районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

Позже Гусев сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Богучарского района.

В новость внесены изменения (23.45 мск) - добавлена информация об угрозе непосредственного удара БПЛА в Богучарском районе.