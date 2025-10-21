В Астраханской области загорелось складское помещение

Возгорание произошло в Наримановском районе

АСТРАХАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют возгорание складского помещения в Наримановском районе Астраханской области. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"21.10.2025 в 03:45 (02:45 мск) в главное управление поступило сообщение о пожаре складского помещения по адресу: Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, д. 7, к. 1, на площади 10 000 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.