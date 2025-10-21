В Красноярске задержали сотрудников авиакомпании за взятку

Они получили 500 тыс. рублей за незаконный перегруз самолета

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Два сотрудника региональной авиакомпании задержаны в Красноярске за взятку в 500 тыс. рублей, которую они получили за незаконный перегруз самолета. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников региональной авиакомпании и представителя коммерческой компании. В зависимости от роли и участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. <…> Все фигуранты задержаны. Сотрудникам авиакомпании судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, представителю коммерческой компании - домашний арест", - сообщили в СК.

В ведомстве не уточнили название авиакомпании. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о "Красавиа" - авиакомпании Красноярского края, находящейся в краевой собственности.

По версии следствия, в августе-сентябре 2024 года в рамках заключенного контракта между региональной авиакомпанией и коммерческой компанией на выполнение авиационных перевозок пассажиров, багажа, грузов на воздушных судах двое сотрудников авиакомпании при выполнении рейса, чтобы исключить для коммерческой компании дополнительные затраты в 2,8 млн рублей, превысили тоннаж груза и количество пассажиров при полете.

"За незаконные действия фигуранты получили от представителя коммерческой компании взятку в размере 500 тысяч рублей. Сотрудники авиакомпании включили в заявку недостоверную информацию о транспортировке меньшей массы груза и количества человек, чем фактически находилось на борту при рейсе воздушного судна. В результате противоправных действий подозреваемых допущен перегруз воздушного судна", - пояснили в СК.