СК продолжает считать несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых

Семья пропала в тайге в конце сентября

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Основной версией произошедшего с семьей Усольцевых, пропавшей в горной тайге в Красноярском крае в конце сентября, считается несчастный случай. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Около этой истории много недостоверной информации. Наша позиция не изменялась. Основная версия - это несчастный случай", - сообщили в СК.

По данным ведомства, следователи внимательно опросили свидетелей, провели осмотр машины, квартиры пропавших и не нашли ничего подозрительного.

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидали спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, там не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела на контроле у прокуратуры.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.