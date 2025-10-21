В Забайкалье военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего в Забайкальском крае к шести годам колонии за уклонение от службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Читинский гарнизонный военный суд назначил [ему] наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 марта 2024 года мужчина самовольно оставил место службы. Его задержали военнослужащие военной комендатуры 17 августа по месту жительства. Затем военный 7 марта 2025 года вновь самовольно оставил воинскую часть, к которой был прикомандирован. 16 марта он добровольно явился в воинскую часть.

Приговор в законную силу еще не вступил.