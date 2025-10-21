Заммэра ЗАТО Железногорска в Красноярском крае отправили под домашний арест

Романа Вычужанина подозревают в превышении полномочий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя главы ЗАТО Железногорск в Красноярском крае Романа Вычужанина по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня судом по ходатайству следствия первому заместителю главы администрации ЗАТО города Железногорска, подозреваемому в организации и руководстве совершения должностного преступления при заключении контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщили в СК.

По данным ведомства, Вычужанин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация и руководство превышением должностных полномочий, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2024 году Вычужанин, в связи с отсутствием претендентов на исполнение муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Железногорске и зная о том, что подрядчик должен иметь лицензию на выполнение этих работ, дал незаконное указание подчиненному сотруднику организовать заключение контракта с организацией, у которой этой лицензии нет. "В результате отходы с несанкционированных свалок вывезены подрядчиком на земельный участок, расположенный в городе Железногорске, не предназначенный для размещения данных отходов, при этом согласно контракту отходы должны быть размещены на специализированном полигоне", - пояснили в СК.

Железногорск находится недалеко от Красноярска и является закрытым административно-территориальным образованием. В городе находятся военно-промышленные объекты особого режима.