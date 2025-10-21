Суд отказался смягчить режим заключения осужденному за обрушение казармы в Омске

Речь идет о Владиславе Пархоменко, приговоренному к 10 годам колонии строгого режима

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Омский суд отказал бывшему заместителю командира учебного центра ВДВ по тылу в Омске Владиславу Пархоменко, приговоренному к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей по делу об обрушении казармы, в замене режима заключения на колонию-поселения. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе омских судов.

"Постановлением Куйбышевского районного суда Омска отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Пархоменко В. В. и представлении ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области об изменении вида режима исправительного учреждения со строгого на колонию-поселения", - сообщили в пресс-службе.

Обрушение казармы в военном городке под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек. В 2022 году суд признал виновными девять человек.