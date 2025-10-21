Поиски пропавшей туристки переместили в Башкирию

Помимо сотрудников МЧС, в поисках задействованы специалисты поисково-спасательных служб Челябинской области и Республики Башкортостан, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Поиски туристки из Челябинска, которая пропала 18 октября в районе горы Большой Иремель, расположенной на границе Челябинской области и Башкирии, в настоящее время идут на территории Башкирии. Приграничная территория Челябинской области полностью обследована, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

"Женщина потерялась на территории Республики Башкортостан, на горе Большой Иремель. Приграничная территория Челябинской области обследована. Поиски продолжаются", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что задействована общая группировка из 57 человек и 19 единиц техники, применяются беспилотные авиационные системы МЧС России. Помимо сотрудников МЧС, в поисках задействованы специалисты поисково-спасательных служб Челябинской области и Башкирии, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники.

По данным пресс-центра, 43-летняя женщина принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В определенный момент она отделилась от группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись в исходную точку, кроме челябинской туристки.

Гора Большой Иремель имеет высоту 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.