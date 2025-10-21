Жителя Тюменской области осудили на 15 лет за государственную измену

Фигурант собрал и передал представителю Минобороны Украины сведения о воинской части, расположенной на территории города

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Тюменский областной суд признал местного жителя виновным в сборе сведений о воинской части и передаче их представителю Минобороны Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Тюменским областным судом 43-летний местный житель признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год", - сказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По информации пресс-службы, в суде было установлено, что фигурант с января по февраль 2024 года собрал и передал представителю Минобороны Украины сведения о воинской части, расположенной на территории Тюмени. За это получил денежное вознаграждение в биткойнах (эквивалентно примерно $100).