В Москве задержали передавшего Киеву данные о военных объектах

Его подозревают в госизмене

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Москве россиянина, передавшего украинской стороне данные о дислокации средств ПВО и объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС отметили, что ФСБ России в Москве задержала гражданина РФ 1999 года рождения, подозреваемого "в совершении государственной измены". По данным службы, после начала СВО фигурант осуществил передачу и сбор при помощи мессенджера Telegram информации о дислокации средств ПВО и других объектов МО РФ, расположенных в Московской области и Краснодарском крае. Помимо этого, мужчина предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения БПЛА и ракет.

ФСБ сообщила, что россиянин в 2019-2020 годах выезжал на территорию Украины, где участвовал в политических акциях, а также инициативно устанавливал контакты с военными ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, встречался с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Следственный отдел УФСБ России по Москве и Московской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Эта статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России в очередной раз напомнила о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. В ФСБ призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.