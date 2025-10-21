Markiza: cуд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы

Юрай Цинтула был осужден по статье о терроризме

БРАТИСЛАВА, 21 октября. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) приговорил к 21 году заключения 72-летнего писателя-пенсионера Юрая Цинтулу, совершившего 15 мая 2024 года покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал Markiza

Цинтула был осужден по статье о терроризме. Он совершил покушение на главу правительства Словакии в городе Гандлова (западная часть республики). Премьер получил несколько огнестрельных ранений, перенес серию хирургических операций и смог вернуться к исполнению служебных обязанностей только через два с половиной месяца. Медики утверждают, что Фицо чудом остался в живых.