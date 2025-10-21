В Ельце и четырех муниципалитетах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В регионе действует режим воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Ельце и четырех муниципальных образованиях Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО", - написал Артамонов.

Ранее на территории всего региона объявили режим воздушной опасности.