В Приамурье руководству рудника "Пионер" сократили срок за обрушения в шахте

Алексею Бирюкову и Денису Черникову назначили наказание в виде 4,5 года колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Амурский областной суд сократил срок лишения свободы управляющему директору рудника "Пионер" Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову за обрушения в шахте, при которых погибли 13 горняков. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

В августе Зейский районный суд приговорил Бирюкова и Черникова к пяти годам шести месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок два года шесть месяцев.

"Амурский областной суд отменил и вынес новый приговор управляющему директору и главному инженеру рудника "Пионер". <…> Изучив материалы дела и выслушав стороны, судебная коллегия изменила приговор и назначила им наказание - 4,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2,5 года", - говорится в сообщении.

18 марта 2024 года на золотодобывающем руднике "Пионер" произошла авария. Установлено, что под карьером "С-В Бахмут 2" разрушился охранный целик, и в подземные выработки хлынули вода и горная порода. Шахта затонула, погибли 13 горняков из компании "Звездный". Ущерб составил более 354 млн рублей из-за потери техники и инфраструктуры.

Бирюков и Черников были признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть людей. Осужденные и их адвокаты, не согласившись с приговором суда первой инстанции, подали апелляцию в Амурский областной суд. Они просили смягчить наказание. Прокуратура также выступила с представлением, где просила заменить осужденным реальное лишение свободы на принудительные работы.