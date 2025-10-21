В Петербурге задержали 12 человек за мошенничество со страховками КАСКО

По такой схеме злоумышленникам удалось похитить более 170 млн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 12 человек, которые подозреваются в мошенничестве со страхованием машин по полисам КАСКО, позволившем похитить более 170 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Страхование автомобилей по схеме КАСКО на крупные суммы использовали подозреваемые в мошенничестве. 12 человек задержаны моими коллегами из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии специалистов страховых компаний", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что злоумышленники инсценировали ДТП с участием иномарок. Водители-соучастники съезжали с дороги и врезались в деревья. Затем в страховые организации предоставлялись подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП. "Это позволяло незаконно получать крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159.5 УК РФ. Соучастники и другие эпизоды преступления устанавливаются.