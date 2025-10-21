В Москве в ДТП пострадали фельдшер и водитель иномарки

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в 09:05 на пересечении Шипиловской улицы и Каширского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. Два человека обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП попали легковая машина Kia и автомобиль скорой помощи. Пострадали фельдшер и водитель иномарки.