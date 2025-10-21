В Казани бывшего лидера ОПС "Кинопленка" приговорили к 20 годам колонии

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил 63-летнего бывшего лидера ОПС "Кинопленка" и банды "Бригада Ильфатея" к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 222, п. "а", "б" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (организация преступного сообщества, бандитизм, покушение на убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму, сопряженное с бандитизмом, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, с незаконным проникновением в иное хранилище, в том числе в особо крупном размере). <…> Суд назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, мужчина руководил бандой "Бригада Ильфатея" в составе преступного сообщества "Кинопленка". По его указанию летом 1997 года было организовано покушение на убийство двух лиц, а с 2003 по 2005 год были совершены хищения имущества на сумму более 2 млн рублей, принадлежащего ОАО "Холдинговая Компания "Тасма".