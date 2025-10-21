В России ущерб от киберпреступлений составляет сотни миллиардов рублей

Генпрокурор Александр Гуцан отметил, что "наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и несовершеннолетние"

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Ущерб от киберпреступлений в России достигает сотен миллиардов рублей, четверть из этих сумм составляют средства, похищенные у граждан. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.

"За последние 5 лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех [видов преступлений] поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них - это средства, похищенные у граждан", - констатировал генпрокурор.

По его словам, "наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и несовершеннолетние".

"Никаких морально-нравственных барьеров у преступников нет. Ими широко применяются методы социальной инженерии, анонимные средства коммуникации и финансовых транзакций. Большинство деяний носят организованный трансграничный характер, что усложняет их пресечение", - отметил Гуцан.

Он констатировал, что стремительная цифровизация всех сфер жизни одновременно создает новое гибридное пространство для противоправной деятельности. С каждым годом угрозы становятся масштабнее: от хищений средств граждан и наркооборота до вмешательства в критическую инфраструктуру государств.