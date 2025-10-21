Под Волгоградом столкнулись два грузовика, автобус и семь машин

Пострадали две женщины

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием семи легковых автомобилей, двух грузовиков и автобуса произошло в Волгоградской области. Пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"На 3-м км автодороги Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба произошло столкновение двух грузовых автомашин, автобуса и семи легковых автомобилей. В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagen оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии. Движение на участке дороги затруднено.